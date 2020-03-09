В воскресенье, 8 марта, боевики на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военный, пятеро ранены, еще один получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebok.

— В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, — сказано в сообщении.

Из противотанкового ракетного комплекса боевики обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих, один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражение.

Также во время вражеских обстрелов украинских позиций ранены трое украинских военных.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования РФ осуществили очередной теракт, снайперским огнем обстреляв мирное население в окрестностях населенного пункта Марьинка.