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Во Львове отравились угарным газом двое взрослых и четверо детей.
Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.
— Во Львове в квартире, которая находится на втором этаже трехэтажного жилого дома отравились, вероятно, угарным газом шесть человек, из них четыре ребенка (2012 и 2016 годов рождения), - сказано в сообщении.
Дети доставлены в больницу в состоянии средней тяжести, взрослые от госпитализации отказались.
Отмечается, что квартира оборудована газовой плитой, двумя кафельными печами и газовой колонкой для подогрева воды.Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, на Николаевщине пожилые супруги отравились угарным газом.
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Во Львове отравились угарным газом двое взрослых и четверо детей.
Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.
— Во Львове в квартире, которая находится на втором этаже трехэтажного жилого дома отравились, вероятно, угарным газом шесть человек, из них четыре ребенка (2012 и 2016 годов рождения), - сказано в сообщении.
Дети доставлены в больницу в состоянии средней тяжести, взрослые от госпитализации отказались.
Отмечается, что квартира оборудована газовой плитой, двумя кафельными печами и газовой колонкой для подогрева воды.Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, на Николаевщине пожилые супруги отравились угарным газом.