Во Львове отравились угарным газом двое взрослых и четверо детей.

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

— Во Львове в квартире, которая находится на втором этаже трехэтажного жилого дома отравились, вероятно, угарным газом шесть человек, из них четыре ребенка (2012 и 2016 годов рождения), - сказано в сообщении.

Дети доставлены в больницу в состоянии средней тяжести, взрослые от госпитализации отказались.

Отмечается, что квартира оборудована газовой плитой, двумя кафельными печами и газовой колонкой для подогрева воды.Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на Николаевщине пожилые супруги отравились угарным газом.