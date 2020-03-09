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В нескольких тюрьмах Италии взбунтовались заключенные, после того как власти из-за эпидемии коронавируса ввели временный запрет на их свидания с родственниками.
Об этом пишет Радио Свобода.
Сообщается, что в одной из тюрем были захвачены заложники, их освободили в результате полицейской спецоперации. В других тюрьмах заключенные поджигали мебель и оборудование. Также известно о столкновениях с полицией, в результате чего несколько десятков заключенных сбежали. Кроме того, за последние сутки в тюрьмах Италии погибли шесть заключенных. Причина смерти выясняется.
Отметим, что запрет на свидания является одной из жестких мер, принятых властями Италии в связи с распространением инфекции.
По последним данным, в Италии зафиксировали 7 375 случаев заражения коронавирусом. Из них 622 человека вылечились и 366 умерли.
Напомним, что по состоянию на утро понедельника общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 3825 человек.
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В нескольких тюрьмах Италии взбунтовались заключенные, после того как власти из-за эпидемии коронавируса ввели временный запрет на их свидания с родственниками.
Об этом пишет Радио Свобода.
Сообщается, что в одной из тюрем были захвачены заложники, их освободили в результате полицейской спецоперации. В других тюрьмах заключенные поджигали мебель и оборудование. Также известно о столкновениях с полицией, в результате чего несколько десятков заключенных сбежали. Кроме того, за последние сутки в тюрьмах Италии погибли шесть заключенных. Причина смерти выясняется.
Отметим, что запрет на свидания является одной из жестких мер, принятых властями Италии в связи с распространением инфекции.
По последним данным, в Италии зафиксировали 7 375 случаев заражения коронавирусом. Из них 622 человека вылечились и 366 умерли.
Напомним, что по состоянию на утро понедельника общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 3825 человек.