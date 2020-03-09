По состоянию на 6:40 понедельника общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 3825 человек.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Количество зараженных в Китае достигло 80735 человек. Всего в мире 110041 инфицирован. В свою очередь, в мире выздоровели 61,979 человек.

Ранее сообщалсь, что власти Италии приняли решение закупить 22 миллиона медицинских масок в рамках борьбы против распространения коронавируса Covid-19.