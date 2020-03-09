Власти Италии приняли решение закупить 22 миллиона медицинских масок в рамках борьбы против распространения коронавируса Covid-19.

Об этом сообщил в воскресенье журналистам глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли, сообщает Интерфакс-Украина.

— Мы сейчас подписываем серию контрактов, которые позволят нам с 12 марта по 30 апреля получить 22 миллиона медицинских масок, - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, число заразившихся коронавирусом Covid-19 в Италии по состоянию на вечер воскресенья составляет 6 тысяч 387 человек.

Это - на 1 тысячу 326 человек больше, чем днём ранее.

По официальным данным, в Италии коронавирус стал причиной смерти 366 человек - на 133 больше, чем по состоянию на вечер субботы.

В итальянских больницах проходят лечение 3 тысячи 557 человек, заразившихся коронавирусом Covid-19.

Италия занимает в настоящее время второе место в мире по количеству вызванных коронавирусом смертей, уступая по этому показателю только Китаю.

Власти Италии в последние дни принимают масштабные меры по борьбе с коронавирусом. В основном они касаются севера страны.

Напомним, из-за распространения коронавируса правительство Италии закрывает на карантин весь автономный регион Ломбардия и еще 11 провинций.