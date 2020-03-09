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Власти Италии приняли решение закупить 22 миллиона медицинских масок в рамках борьбы против распространения коронавируса Covid-19.
Об этом сообщил в воскресенье журналистам глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли, сообщает Интерфакс-Украина.
— Мы сейчас подписываем серию контрактов, которые позволят нам с 12 марта по 30 апреля получить 22 миллиона медицинских масок, - сказал он на пресс-конференции.
По его словам, число заразившихся коронавирусом Covid-19 в Италии по состоянию на вечер воскресенья составляет 6 тысяч 387 человек.
Это - на 1 тысячу 326 человек больше, чем днём ранее.
По официальным данным, в Италии коронавирус стал причиной смерти 366 человек - на 133 больше, чем по состоянию на вечер субботы.
В итальянских больницах проходят лечение 3 тысячи 557 человек, заразившихся коронавирусом Covid-19.
Италия занимает в настоящее время второе место в мире по количеству вызванных коронавирусом смертей, уступая по этому показателю только Китаю.
Власти Италии в последние дни принимают масштабные меры по борьбе с коронавирусом. В основном они касаются севера страны.
Напомним, из-за распространения коронавируса правительство Италии закрывает на карантин весь автономный регион Ломбардия и еще 11 провинций.
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Власти Италии приняли решение закупить 22 миллиона медицинских масок в рамках борьбы против распространения коронавируса Covid-19.
Об этом сообщил в воскресенье журналистам глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли, сообщает Интерфакс-Украина.
— Мы сейчас подписываем серию контрактов, которые позволят нам с 12 марта по 30 апреля получить 22 миллиона медицинских масок, - сказал он на пресс-конференции.
По его словам, число заразившихся коронавирусом Covid-19 в Италии по состоянию на вечер воскресенья составляет 6 тысяч 387 человек.
Это - на 1 тысячу 326 человек больше, чем днём ранее.
По официальным данным, в Италии коронавирус стал причиной смерти 366 человек - на 133 больше, чем по состоянию на вечер субботы.
В итальянских больницах проходят лечение 3 тысячи 557 человек, заразившихся коронавирусом Covid-19.
Италия занимает в настоящее время второе место в мире по количеству вызванных коронавирусом смертей, уступая по этому показателю только Китаю.
Власти Италии в последние дни принимают масштабные меры по борьбе с коронавирусом. В основном они касаются севера страны.
Напомним, из-за распространения коронавируса правительство Италии закрывает на карантин весь автономный регион Ломбардия и еще 11 провинций.