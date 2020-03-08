Из-за распространения коронавируса правительство Италии закрывает на карантин весь автономный регион Ломбардия и еще 11 провинций.

Об этом сообщает La Respublica.

Таким образом закрывают провинции расположеные на севере страны: Венеция, Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Падуя, Тревизо, Асти, Алессандрия.

Ограничения распространяются на все 12 провинций региона Ломбардия. Сейчас в этой части Италии дороги перекрыты - въезд и выезд разрешается в случае крайней необходимости. Продлится карантин минимум до 3 апреля.

В провинциях закроют школы, музеи, театры и кинотеатры, культурные центры, спортивные залы и горнолыжные курорты. Запрещено устраивать какие-либо массовые мероприятия. Торговые центры будут работать с понедельника по пятницу. В ресторанах и барах посетителям разрешено находиться на расстоянии не более одного метра друг от друга.

Отмечается, что в результате несоблюдения общих правил, которые вводятся на время карантина могту быть наказаны арестом сроком на 3 месяца, либо уплатить штраф в размере 206 евро.

Напомним, у лидера Демократической партии Италии Николы Дзингаретти подтвердили коронавирус COVID-19.