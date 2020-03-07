У лидера Демократической партии Италии Николы Дзингаретти подтвердили коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

— Врачи сказали, что у меня – коронавирус. Я чувствую себя неплохо, но в ближайшие дни мне нужно будет побыть дома. Я продолжу работать из дома, – рассказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Политик уточнил, что все люди, с которыми он общался в последние дни, также проходят проверку.

Демократическая партия – одна из крупнейших в Италии. В настоящее время она находится у власти (в составе коалиции с движением «Пять звезд»).

Стоит отметить, что в Италии наблюдается одна из наиболее серьезных вспышек коронавируса. Согласно последним данным, количество погибших от вируса в стране возросло до 197 человек. Только за последние сутки скончались 49 человек. Всего в Италии было зарегистрировано более 4600 случаев заражения.

На этой неделе правительство страны распорядилось закрыть школы, университеты, кинотеатры и театры в рамках борьбы с распространением вируса.

Напомним, ранее стало известно, что Папа Римский Франциск проведет традиционную воскресную проповедь и молитву онлайн из-за вспышки коронавируса.