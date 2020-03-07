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У лидера Демократической партии Италии Николы Дзингаретти подтвердили коронавирус COVID-19.
Об этом сообщает агентство Reuters.
— Врачи сказали, что у меня – коронавирус. Я чувствую себя неплохо, но в ближайшие дни мне нужно будет побыть дома. Я продолжу работать из дома, – рассказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook.
Политик уточнил, что все люди, с которыми он общался в последние дни, также проходят проверку.
Демократическая партия – одна из крупнейших в Италии. В настоящее время она находится у власти (в составе коалиции с движением «Пять звезд»).
Стоит отметить, что в Италии наблюдается одна из наиболее серьезных вспышек коронавируса. Согласно последним данным, количество погибших от вируса в стране возросло до 197 человек. Только за последние сутки скончались 49 человек. Всего в Италии было зарегистрировано более 4600 случаев заражения.
На этой неделе правительство страны распорядилось закрыть школы, университеты, кинотеатры и театры в рамках борьбы с распространением вируса.
Напомним, ранее стало известно, что Папа Римский Франциск проведет традиционную воскресную проповедь и молитву онлайн из-за вспышки коронавируса.
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У лидера Демократической партии Италии Николы Дзингаретти подтвердили коронавирус COVID-19.
Об этом сообщает агентство Reuters.
— Врачи сказали, что у меня – коронавирус. Я чувствую себя неплохо, но в ближайшие дни мне нужно будет побыть дома. Я продолжу работать из дома, – рассказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook.
Политик уточнил, что все люди, с которыми он общался в последние дни, также проходят проверку.
Демократическая партия – одна из крупнейших в Италии. В настоящее время она находится у власти (в составе коалиции с движением «Пять звезд»).
Стоит отметить, что в Италии наблюдается одна из наиболее серьезных вспышек коронавируса. Согласно последним данным, количество погибших от вируса в стране возросло до 197 человек. Только за последние сутки скончались 49 человек. Всего в Италии было зарегистрировано более 4600 случаев заражения.
На этой неделе правительство страны распорядилось закрыть школы, университеты, кинотеатры и театры в рамках борьбы с распространением вируса.
Напомним, ранее стало известно, что Папа Римский Франциск проведет традиционную воскресную проповедь и молитву онлайн из-за вспышки коронавируса.