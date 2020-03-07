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Папа Римский Франциск проведет традиционную воскресную проповедь и молитву онлайн из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Так, в воскресенье, 8 марта, проповедь и молитва Angelus Domini («Ангел господень») будут транслироваться из библиотеки Апостольского дворца (резиденции Папы Римского). До сих пор понтифик выступал в воскресенье на площади Святого Петра перед верующими.
Коллективная аудиенция в среду также состоится по видеотрансляции. Ее можно будет посмотреть как в Сети, так и по телевидению.
Допуск гостей на ежедневные мессы понтифика в «Доме Святой Марфы» (резиденции Папы, – прим.) прекращается до 15 марта.
Такие меры предприняты, чтобы предотвратить скопление людей, желающих увидеть и услышать понтифика, по просьбе итальянского правительства (из-за распространения коронавируса), сообщает Vatican News.
Как отмечает Reuters, обычно в воскресенье на площади Святого Петра собираются десятки тысяч людей, чтобы послушать Папу Римского.
Ранее появилась информация о недомогании Папы Римского Франциска. Сообщалось, что 83-летний понтифик отменил ряд официальных мероприятий и аудиенций из-за плохого самочувствия и решил работать из резиденции.
Впоследствии в СМИ были обнародованы сообщения, что Папу Римского проверили на коронавирус и получили отрицательный результат.
Согласно последним данным, количество погибших от коронавируса в Италии возросло до 197 человек. Только за последние сутки скончались 49 человек. Всего в стране было зарегистрировано более 4600 случаев заражения.
Напомним, ранее стало известно, что народного депутата Украины от партии «Оппозиционная платформа – За життя» Олега Волошина отправили пройти тест на коронавирус.
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Папа Римский Франциск проведет традиционную воскресную проповедь и молитву онлайн из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Так, в воскресенье, 8 марта, проповедь и молитва Angelus Domini («Ангел господень») будут транслироваться из библиотеки Апостольского дворца (резиденции Папы Римского). До сих пор понтифик выступал в воскресенье на площади Святого Петра перед верующими.
Коллективная аудиенция в среду также состоится по видеотрансляции. Ее можно будет посмотреть как в Сети, так и по телевидению.
Допуск гостей на ежедневные мессы понтифика в «Доме Святой Марфы» (резиденции Папы, – прим.) прекращается до 15 марта.
Такие меры предприняты, чтобы предотвратить скопление людей, желающих увидеть и услышать понтифика, по просьбе итальянского правительства (из-за распространения коронавируса), сообщает Vatican News.
Как отмечает Reuters, обычно в воскресенье на площади Святого Петра собираются десятки тысяч людей, чтобы послушать Папу Римского.
Ранее появилась информация о недомогании Папы Римского Франциска. Сообщалось, что 83-летний понтифик отменил ряд официальных мероприятий и аудиенций из-за плохого самочувствия и решил работать из резиденции.
Впоследствии в СМИ были обнародованы сообщения, что Папу Римского проверили на коронавирус и получили отрицательный результат.
Согласно последним данным, количество погибших от коронавируса в Италии возросло до 197 человек. Только за последние сутки скончались 49 человек. Всего в стране было зарегистрировано более 4600 случаев заражения.
Напомним, ранее стало известно, что народного депутата Украины от партии «Оппозиционная платформа – За життя» Олега Волошина отправили пройти тест на коронавирус.