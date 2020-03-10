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В Николаеве, в ночь на 10 марта, в микрорайоне «Леваневский» двое неизвестных ворвались в частный жилой дом и пытали хозяев дома, требуя отдать им деньги и ценные вещи.
Об этом сообщают Новости-N.
Злоумышленники проникли в дом через окно второго этажа при помощи приставной лестницы. Внутри находились владельцы дома — муж и жена.
Хозяин дома пытался сопротивляться, его ударили ппо голове тяжелым предметом. Женщина получила пулевое ранение в живот. Затем супругам связали руки и ноги пластиковыми стяжками и начали пытать, требуя отдать деньги и ценности.
Злоумышленники сбежали забрав незначительную сумму денег найденных в кошельке. Размер ущерба устанавливается. Хозяйка сумела позвонить живущей отдельно дочери, которая и вызвала полицию.
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, несколько экипажей патрульной полиции, следственно-оперативная группа Заводского райотдела полиции. По словам пострадавших, мужчины были в масках и говорили с характерным кавказским акцентом. После оказания первой медицинской помощи обоих пострадавших госпитализировали.
Напомним, в Снигиреском районе Николаевской области задержали двоих ранее судимых мужчин, которые вечером 26 февраля ограбили 76-летнюю односельчанку.
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В Николаеве, в ночь на 10 марта, в микрорайоне «Леваневский» двое неизвестных ворвались в частный жилой дом и пытали хозяев дома, требуя отдать им деньги и ценные вещи.
Об этом сообщают Новости-N.
Злоумышленники проникли в дом через окно второго этажа при помощи приставной лестницы. Внутри находились владельцы дома — муж и жена.
Хозяин дома пытался сопротивляться, его ударили ппо голове тяжелым предметом. Женщина получила пулевое ранение в живот. Затем супругам связали руки и ноги пластиковыми стяжками и начали пытать, требуя отдать деньги и ценности.
Злоумышленники сбежали забрав незначительную сумму денег найденных в кошельке. Размер ущерба устанавливается. Хозяйка сумела позвонить живущей отдельно дочери, которая и вызвала полицию.
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, несколько экипажей патрульной полиции, следственно-оперативная группа Заводского райотдела полиции. По словам пострадавших, мужчины были в масках и говорили с характерным кавказским акцентом. После оказания первой медицинской помощи обоих пострадавших госпитализировали.
Напомним, в Снигиреском районе Николаевской области задержали двоих ранее судимых мужчин, которые вечером 26 февраля ограбили 76-летнюю односельчанку.