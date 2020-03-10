В Новом Буге во дворе частного дома загорелся ВАЗ 2101, сообщение о пожаре на линию 101 поступило вчера, 9 марта, вечером.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

На момент прибытия спасателей автомобиль был полностью охвачен огнем, благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить распространение огня на расположенные рядом хозяйственные строения.

Причина возгорания устанавливается, от ГСЧС работала 1 единица техники и 3 человека личного состава.

Напомним, в субботу ночью 7 марта на одной из стоянок Николаева произошел пожар, в результате которого сгорел автомобиль «Hyundai Santa Fe».