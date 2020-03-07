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В субботу ночью 7 марта на одной из стоянок Николаева произошел пожар, в результате которого сгорел автомобиль «Hyundai Santa Fe».
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Николаевской области.
Отмечается, что в 04:49 охранник стоянки по улице Китобоев в Ингульском районе сообщил спасателям о возгорании машины. К месту вызова были направлены два отделения 4-й государственной пожарно-спасательной части и оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС.
По прибытию установлено, что в результате возгорания передней части автомобиля огонь перекинулся на салон транспортного средства и рядом припаркованный «Mercedes».
С помощью подачи пены средней кратности, пожарным удалось укротить пламя и ликвидировать пожар на площади 10 м2 в 05:14. Из-за интенсивного теплового излучения было повреждено еще два автомобиля - «Mercedes» и «Chevrolet».
Сейчас причина возникновения горения устанавливается.
От ГСЧС было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарной техники и 11 человек личного состава.
Напомним, ранее в Николаеве, в Корабельном районе, в ночь на 6 марта произошел пожар в супермаркете.
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В субботу ночью 7 марта на одной из стоянок Николаева произошел пожар, в результате которого сгорел автомобиль «Hyundai Santa Fe».
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Николаевской области.
Отмечается, что в 04:49 охранник стоянки по улице Китобоев в Ингульском районе сообщил спасателям о возгорании машины. К месту вызова были направлены два отделения 4-й государственной пожарно-спасательной части и оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС.
По прибытию установлено, что в результате возгорания передней части автомобиля огонь перекинулся на салон транспортного средства и рядом припаркованный «Mercedes».
С помощью подачи пены средней кратности, пожарным удалось укротить пламя и ликвидировать пожар на площади 10 м2 в 05:14. Из-за интенсивного теплового излучения было повреждено еще два автомобиля - «Mercedes» и «Chevrolet».
Сейчас причина возникновения горения устанавливается.
От ГСЧС было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарной техники и 11 человек личного состава.
Напомним, ранее в Николаеве, в Корабельном районе, в ночь на 6 марта произошел пожар в супермаркете.