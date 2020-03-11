|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:12
|Заход солнца:
|17:52
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:19
|Заход солнца:
|17:56
|Температура завтра:
|+14 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|25.15 грн
|25.91 грн
|EUR
|27.9 грн
|29.42 грн
В Николаеве, при пожаре в частном доме, из-за неосторожности при курении, погиб 54-летний мужчина.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Сообщение о пожаре в частном доме на улице Ялтинской поступило на линию 101 вчера, 10 марта.
— На место происшествия были направлены спасатели 3 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию выяснилось, что в помещении может находиться человек. Во время разведки пожарные обнаружили тело погибшего 1966 г.р. В 21:40 пожар локализован и в 21:50 ликвидирован на площади 40 квадратных метров, пожар произошел из-за неосторожности при курении. Всего от ГСЧС к работе привлекались 6 человек и 2 единицы техники, сотрудники полиции выясняли обстоятельства произошедшего, - сказано в сообщении.
|
Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншуСтанислав Мартиросов
|
Застенчивый воришка. Как мы отвоевали у государства 528 000 грнМаксим Коваль
В Николаеве, при пожаре в частном доме, из-за неосторожности при курении, погиб 54-летний мужчина.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Сообщение о пожаре в частном доме на улице Ялтинской поступило на линию 101 вчера, 10 марта.
— На место происшествия были направлены спасатели 3 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию выяснилось, что в помещении может находиться человек. Во время разведки пожарные обнаружили тело погибшего 1966 г.р. В 21:40 пожар локализован и в 21:50 ликвидирован на площади 40 квадратных метров, пожар произошел из-за неосторожности при курении. Всего от ГСЧС к работе привлекались 6 человек и 2 единицы техники, сотрудники полиции выясняли обстоятельства произошедшего, - сказано в сообщении.