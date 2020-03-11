В Николаеве, при пожаре в частном доме, из-за неосторожности при курении, погиб 54-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Сообщение о пожаре в частном доме на улице Ялтинской поступило на линию 101 вчера, 10 марта.