Суд оштрафовал на 1051 гривен народного депутата от фракции «Слуги народа» Марьяна Заблоцкого из-за неявки его на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном получении взятки нардепами за бойкот инициативы о ликвидации авторизованных площадок.

Такое решение 4 марта принял Высший антикоррупционный суд, передаёт «Слово и Дело».

НАБУ и САП расследуют дело по факту возможного получения нардепами-членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики взятки за неголосование 18 октября 2019 года на заседании комитета за доработанную редакцию законопроекта о ликвидации авторизованных площадок по отчетам об оценке объектов недвижимости.

В рамках этого дела детективы вызвал не раз на допрос нардепа Марьяна Заблоцкого, который является главой подкомитета по вопросам местных налогов и сборов этого комитета и присутствовал на заседаниях 16, 18 и 30 октября.

Судья установил, что НАБУ вызвало нардепа для допроса в качестве свидетеля на 26 ноября, 26 декабря, 7 февраля, однако он не прибыл и о причинах неявки не сообщил. Также нардепа вызвали на допрос 3 января повесткой через «Укрпочту», которую он лично получил, но все равно не пришел в НАБУ.

Детектив сообщал политику о допросе и по телефону, где вместо него отвечал помощник депутата, но Марьян Заблоцкий не явился. Изучив ходатайство, судья его удовлетворил и наложил на нардепа от денежное взыскание в 1051 гривен.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров экс-начальника Службы автодорог в Николаевской области Андрея Максименко с представителями ООО «Полтавабудцентр», от которых он требовал «откаты» за подряд на ремонт трассы Н-11 «Днепр — Николаев».