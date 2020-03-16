В Чите (Забайкальский край, Россия) военный вертолет Минобороны РФ случайно открыл огонь по жилому многоэтажному дому.

Об этом сообщает hromadske.

Инцидент произошел 14 марта, когда вертолет Ми-35М разряжал боекомплект на аэродроме под Читой. Во время процедуры произошел сбой, и одна из пушек калибра 23 мм выстрелила.

Снаряд пролетел 1,5 километра и ударился в стену многоэтажки. Местные жители не поняли, что случилось и пожаловались в МЧС на «громкий хлопок».

Спасатели прибыли на место и нашли повреждение дома — взрывом повредило стекло, перекрытия между этажами и балкон.

В российском Минобороны подтвердили инцидент. Там заявили, что авиационная пушка случайно осуществила выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома. Также в ведомстве заверили, что работают с местными жителями по вопросу возмещения вреда.

Вследствие выстрела никто из жителей не пострадал.

Напомним, в декабре из-за обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе погиб мирный житель.