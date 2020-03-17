Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что в стране были подтверждены два первых случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Mina.

По его словам, положительные результаты теста на коронавирус получили две женщины, родившиеся в 1948 и 1973 годах. Они находились в районах, затронутых эпидемией, ранее.

— Они находятся в специальном отделении Клинического центра, и на данный момент они обе стабильны, — сказал Душко Маркович.

Отметим, Черногория до сегодняшнего дня была единственной страной Евросоюза, где не было ни одного подтвержденного случая коронавируса.

Как сообщалось, по состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, два из которых — летальные.