По состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, два из которых — летальные.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Шесть новых случаев были зафиксированы сегодня, 17 марта, в Черновицкой области и еще один — в Киевской.

В Киевской области заболел 44-летний мужчина, он был заграницей.

В Черновицкой COVID-19 диагностировали у 4 взрослых (21, 10, 18 и 33 лет) и 2 детей (1 год 9 месяцев и полугодовалого ребенка). 33-летняя женщина от последствий заболевания скончалась.

Все заболевшие являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

Напомним, ранее заместитель главы Николаевской ОГА Александр Трайтли заявил, что в области органы местного самоуправления создадут рабочие группы, которые будут контролировать работу заведений в период карантина.

Также в Николаевской ОГА рассказали, что выделили из резервного фонда 5 миллионов на борьбу с коронавирусом.