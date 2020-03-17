|Скорость ветра:
|2.8 м/с
|Восход солнца:
|06:00
|Заход солнца:
|18:00
|Температура завтра:
|+11 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:06
|Заход солнца:
|18:06
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.7 грн
|29.2 грн
|EUR
|30 грн
|32 грн
По состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, два из которых — летальные.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Шесть новых случаев были зафиксированы сегодня, 17 марта, в Черновицкой области и еще один — в Киевской.
В Киевской области заболел 44-летний мужчина, он был заграницей.
В Черновицкой COVID-19 диагностировали у 4 взрослых (21, 10, 18 и 33 лет) и 2 детей (1 год 9 месяцев и полугодовалого ребенка). 33-летняя женщина от последствий заболевания скончалась.
Все заболевшие являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.
Напомним, ранее заместитель главы Николаевской ОГА Александр Трайтли заявил, что в области органы местного самоуправления создадут рабочие группы, которые будут контролировать работу заведений в период карантина.
Также в Николаевской ОГА рассказали, что выделили из резервного фонда 5 миллионов на борьбу с коронавирусом.
По состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, два из которых — летальные.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Шесть новых случаев были зафиксированы сегодня, 17 марта, в Черновицкой области и еще один — в Киевской.
В Киевской области заболел 44-летний мужчина, он был заграницей.
В Черновицкой COVID-19 диагностировали у 4 взрослых (21, 10, 18 и 33 лет) и 2 детей (1 год 9 месяцев и полугодовалого ребенка). 33-летняя женщина от последствий заболевания скончалась.
Все заболевшие являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.
Напомним, ранее заместитель главы Николаевской ОГА Александр Трайтли заявил, что в области органы местного самоуправления создадут рабочие группы, которые будут контролировать работу заведений в период карантина.
Также в Николаевской ОГА рассказали, что выделили из резервного фонда 5 миллионов на борьбу с коронавирусом.