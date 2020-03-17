Заместитель главы Николаевской ОГА Александр Трайтли рассказал, что облгосадминистрация выделила больше 5 миллионов гривен из резервного фонда на нужды двух областных больниц для борьбы с коронавирусом.

Об этом шла речь сегодня, 17 марта, во время онлайн-брифинга о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции, пишут НикВести.

Он отметил, что 5 миллионов были выделены на закупку средств защиты в Областную инфекционную больницу и Больницу скорой медицинской помощи, а также на аппараты искусственной вентиляции легких для инфекционки.

— Вчера распоряжением главы ОГА (Александром Стадником - прим.) было выделено больше 5 миллионов гривен из резервного фонда областного бюджета для нужд двух областных учреждений охраны здоровья - это областная инфекционная больница и больницы скорой помощи для обеспечения их соответствующими средствами защиты. А также для покупку ИВЛ для областной инфекционной больницы дополнительно, хотя у нас в области есть больше 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, которые в случае необходимости могут оперативно перенесены в инфекционную больницу, - рассказал Александр Трайтли.

Ранее заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Трайтли заявил, что не видит угрозы коронавируса в области, так как ситуация с заболеванием контролируемая, но ОГА будет просить 500 тестов для определения вируса.

Также в Николаевской ОГА заявили, что борются с коронавирусом «реальными делами», а мэр Киева и Одесская ОГА делают «политические заявления».

На данный момент шестерых жителей Николаева проверяют на коронавирус COVID-19.

Отметим, что сегодня депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.