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Заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Трайтли заявил, что общественность должна разделять политические лозунги и реальные дела в борьбе с угрозой коронавируса.
Об этом он сказал во время брифинга в облгосадминистрации по противодействию распространения коронавируса, передает корреспондент НикВести.
Отвечая на вопрос об обещанных Николаевщине 500 тест-системах, Александр Трайтли сказал, что Николаевская ОГА «делает реальные дела», пока в Киеве и Одесской области занимаются политическими заявлениями.
— Я бы попросил общественность отделять политические заявления от реальных действий. Мы, к примеру, слышали заявления господина Кличко (Виталий Кличко, мэр Киева, — прим.), главу Одесской облгосадминистрации о том, что они все всё покупают и прям все готовы. Но, к сожалению, если откроете Facebook, вы увидите много заявлений от киевлян, которые хотят пройти тесты, но никто их им не проводит. Потому не путайте заявления политиков и реальные дела. Мы здесь, на месте, пытаемся делать реальные дела, не прикрываясь высокими, пафосными словами, — отметил чиновник.
Он сообщил, что область до сих пор ждет передачи 500 тест-систем, которые пообещало Министерство здравоохранения.
Ранее сообщалось, что шестерых жителей Николаева, которые недавно вернулись из Италии, проверяют на коронавирус COVID-19.
Напомним, депутат Николаевского горсовета Сергей Исаков предложил приостановить финансирование всех расходов из городского бюджета, пока не станет ясно, какая сумма необходима на борьбу с коронавирусом.
Тажке Николаевский городской голова Александр Сенкевич поручил использовать наработки депутатов Сергея Исакова, Сергея Кантора и члена исполкома Александра Садыкова в итоговом решении по мерам борьбы с коронавирусом в Николаеве.
Напомним, что в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве с завтрашнего дня приостановят работу все общественные заведения.
В свою очередь, мэр города Вознесенк Виталий Луков призвал горожан серьезнее отнестись к проблеме распространения вирусной инфекции COVID-19 в Николаевской области, исходя из негативного европейского опыта.
Заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Трайтли заявил, что общественность должна разделять политические лозунги и реальные дела в борьбе с угрозой коронавируса.
Об этом он сказал во время брифинга в облгосадминистрации по противодействию распространения коронавируса, передает корреспондент НикВести.
Отвечая на вопрос об обещанных Николаевщине 500 тест-системах, Александр Трайтли сказал, что Николаевская ОГА «делает реальные дела», пока в Киеве и Одесской области занимаются политическими заявлениями.
— Я бы попросил общественность отделять политические заявления от реальных действий. Мы, к примеру, слышали заявления господина Кличко (Виталий Кличко, мэр Киева, — прим.), главу Одесской облгосадминистрации о том, что они все всё покупают и прям все готовы. Но, к сожалению, если откроете Facebook, вы увидите много заявлений от киевлян, которые хотят пройти тесты, но никто их им не проводит. Потому не путайте заявления политиков и реальные дела. Мы здесь, на месте, пытаемся делать реальные дела, не прикрываясь высокими, пафосными словами, — отметил чиновник.
Он сообщил, что область до сих пор ждет передачи 500 тест-систем, которые пообещало Министерство здравоохранения.
Ранее сообщалось, что шестерых жителей Николаева, которые недавно вернулись из Италии, проверяют на коронавирус COVID-19.
Напомним, депутат Николаевского горсовета Сергей Исаков предложил приостановить финансирование всех расходов из городского бюджета, пока не станет ясно, какая сумма необходима на борьбу с коронавирусом.
Тажке Николаевский городской голова Александр Сенкевич поручил использовать наработки депутатов Сергея Исакова, Сергея Кантора и члена исполкома Александра Садыкова в итоговом решении по мерам борьбы с коронавирусом в Николаеве.
Напомним, что в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве с завтрашнего дня приостановят работу все общественные заведения.
В свою очередь, мэр города Вознесенк Виталий Луков призвал горожан серьезнее отнестись к проблеме распространения вирусной инфекции COVID-19 в Николаевской области, исходя из негативного европейского опыта.