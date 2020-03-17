Заместитель главы Николаевской ОГА Александр Трайтли заявил, что в области органы местного самоуправления создадут рабочие группы, которые будут контролировать работу заведений в период карантина.

Об этом шла речь сегодня, 17 марта, во время онлайн-брифинга о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции, пишут НикВести.

Отмечается, что рабочие группы будут контролировать выполнение распоряжений, которые дали власти на время карантина, например закрытие учреждений общепита.

— Контролировать выполнения всех решений будут соответствующие рабочие группы... Есть простой и действенный способ - это комиссии, которые они (органы местного самоуправления - прим.) создают с привлечением представителей Нацполиции, которые приходят на место, устанавливают факт функционирования такого учреждения, составляют акт и за сам факт функционирования открывается уголовное дело, - рассказал Александр Трайтли.

Ранее в Николаевской ОГА рассказали, что выделили из резервного фонда 5 миллионов на борьбу с коронавирусом.