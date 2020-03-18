Вчера, 17 марта, в 21:40 вблизи села Благодатное Арбузинского района столкнулись Daewoo Lanos и грузовик МАN.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В результате ДТП 32-летний пассажир легковушки погиб на месте происшествия, 60-летний водитель и еще двое пассажиров - 22-летняя женщина и 12-летний парень с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение. Водитель грузовика и его пассажир не пострадали.

Сведения о событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть». Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии.

— Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах данного ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автопроисшествии, обращаться за по телефону 093-714- 45-20, 102, - сказано в сообщении.

Ранее, в Арбузинском районе на Николаевщине столкнулись легковой автомобиль Nissan Primera и грузовик DAF с полуприцепом, в результате ДТП погиб водитель легковушки.