На Николаевщине 70-летняя жительница Веселиновского района заявила в полицию на своего зятя, по ее словам он пришел домой к ней пьяным и угрожая молотком и предметом, похожим на пистолет, отобрал у нее 36 гривен и мобильный телефон.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Полицейские разыскали 52-летнего злоумышленника и доставили в отделение полиции, где следователи задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины. У мужчины изъяли деньги и мобильный телефон потерпевшей, а также два молотка.