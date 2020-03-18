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На Николаевщине 70-летняя жительница Веселиновского района заявила в полицию на своего зятя, по ее словам он пришел домой к ней пьяным и угрожая молотком и предметом, похожим на пистолет, отобрал у нее 36 гривен и мобильный телефон.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Полицейские разыскали 52-летнего злоумышленника и доставили в отделение полиции, где следователи задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины. У мужчины изъяли деньги и мобильный телефон потерпевшей, а также два молотка.
— По данному факту начато уголовное производство по признакам части 3 статьи 187 УК Украины «Разбой», что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Сейчас по согласованию с прокуратурой решается вопрос о сообщение разбойнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения, - сказано в сообщении.
На Николаевщине 70-летняя жительница Веселиновского района заявила в полицию на своего зятя, по ее словам он пришел домой к ней пьяным и угрожая молотком и предметом, похожим на пистолет, отобрал у нее 36 гривен и мобильный телефон.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Полицейские разыскали 52-летнего злоумышленника и доставили в отделение полиции, где следователи задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины. У мужчины изъяли деньги и мобильный телефон потерпевшей, а также два молотка.
— По данному факту начато уголовное производство по признакам части 3 статьи 187 УК Украины «Разбой», что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Сейчас по согласованию с прокуратурой решается вопрос о сообщение разбойнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения, - сказано в сообщении.