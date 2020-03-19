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В Николаеве, в микрорайоне Варваровка, в ночь на 19 марта загорелся жилой дом, в результате пожара погибла женщина.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Сообщени о пожаре поступило с лужбе спасения в 3:28 на место выехали спасатели 19, 2 государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Во время разведки пожарные обнаружили тело погибшей женщины 1942 года рождения. В 3:55 пожар был локализован, в 4:04 ликвидирован, причина пожара устанавливается.
К тушению привлекались 9 человек и 3 единицы техники ГУ ГСЧС.
Напомним, в селе Христофоровка Баштанского района Николаевской области при пожаре дома погиб мужчина.
В Николаеве, в микрорайоне Варваровка, в ночь на 19 марта загорелся жилой дом, в результате пожара погибла женщина.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Сообщени о пожаре поступило с лужбе спасения в 3:28 на место выехали спасатели 19, 2 государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Во время разведки пожарные обнаружили тело погибшей женщины 1942 года рождения. В 3:55 пожар был локализован, в 4:04 ликвидирован, причина пожара устанавливается.
К тушению привлекались 9 человек и 3 единицы техники ГУ ГСЧС.
Напомним, в селе Христофоровка Баштанского района Николаевской области при пожаре дома погиб мужчина.