В Николаеве контрразведка СБУ задержала мужчину, который хотел продать российским спецслужбам секретную информацию о технических разработках судостроительной отрасли нашего государства.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

— Оперативники спецслужбы установили, что житель Николаевской области инициативно установил контакт с представителями ФСБ РФ для передачи секретных данных за деньги. По заданию кураторов агент собирал секретную информацию о деятельности одного из ведущих предприятий кораблестроения, в частности его технических разработок. Сотрудники СБУ задокументировали контакты фигуранта с представителями спецслужб РФ, - сказано в сообщении.

Контрразведчики задержали агента на попытке незаконной передачи по электронным каналам связи собранных им разведывательных данных. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по части 1 статьи 111 («Государственная измена») Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Продолжается следствие.

Ранее, сотрудники контрразведки и следователи СБУ пресекли попытку жителя Николаева незаконно переправить в Российскую Федерацию комплектующие к военным кораблям.