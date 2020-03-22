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Фигурант второго бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» крымчанин Сервер Мустафаев, незаконно удерживаемый в российском СИЗО, не получает необходимой медицинской помощи.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передаёт Интерфакс-Украина.
— У незаконно удерживаемого крымского татарина Сервера Мустафаева с 19 марта повышенная температура тела, кашель, однако надлежащей медицинской помощи в российском СИЗО он до сих пор не получает. Состояние здоровья Сервера Мустафаева ухудшилось - температура тела повысилась с 37,6 до 39,3, сухой кашель, сильную головную боль и слабость во всем теле, - написала Людмила Денисова.
По словам Денисовой, Мустафаев обращался к администрации пенитенциарного учреждения о просьбой о предоставлении ему надлежащей медицинской помощи, однако ему сделали только жаропонижающие инъекции, не было сделано ни одного анализа и не был установлен диагноз.
— Требую от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой немедленно провести полное медицинское обследование Сервера Мустафаева, чтобы исключить заражение инфекционными заболеваниями, в частности коронавирусной инфекцией. Также обеспечить предоставление квалифицированной врачебной помощи в условиях места несвободы в соответствии с международными стандартами оказания медицинской помощи лицам, которые находятся под стражей, - отметила Людмила Денисова.
Она призвала правозащитные организация отреагировать на действия РФ и помочь крымскому татарину СерверауМустафаеву
— Призываю представителей международных правозащитных организаций отреагировать на грубые нарушения Российской Федерацией прав незаконного содержимого гражданина Украины и максимально способствовать обеспечению основополагающего права на жизнь крымского татарина Сервера Мустафаева, - подытожила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Отметим, «Симферопольское дело» касается событий 12 октября 2016 года, когда в Крыму провели обыски в пяти мусульманских семьях. По итогам обысков задержали пятерых крымских татар, которых обвиняют в участии в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир»: Рустама Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова. «Хизб ут-Тахрир» — международная исламская политическая партия, которая публично и свободно действует в странах Европы и в США.
Ранее сообщалось, что ранее в Москве во время рассмотрения апелляции по делу «Хизб ут-Тахрир» на акции протеста под зданием Верховного суда РФ полиция задержала около 50 крымских татар.
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Фигурант второго бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» крымчанин Сервер Мустафаев, незаконно удерживаемый в российском СИЗО, не получает необходимой медицинской помощи.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передаёт Интерфакс-Украина.
— У незаконно удерживаемого крымского татарина Сервера Мустафаева с 19 марта повышенная температура тела, кашель, однако надлежащей медицинской помощи в российском СИЗО он до сих пор не получает. Состояние здоровья Сервера Мустафаева ухудшилось - температура тела повысилась с 37,6 до 39,3, сухой кашель, сильную головную боль и слабость во всем теле, - написала Людмила Денисова.
По словам Денисовой, Мустафаев обращался к администрации пенитенциарного учреждения о просьбой о предоставлении ему надлежащей медицинской помощи, однако ему сделали только жаропонижающие инъекции, не было сделано ни одного анализа и не был установлен диагноз.
— Требую от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой немедленно провести полное медицинское обследование Сервера Мустафаева, чтобы исключить заражение инфекционными заболеваниями, в частности коронавирусной инфекцией. Также обеспечить предоставление квалифицированной врачебной помощи в условиях места несвободы в соответствии с международными стандартами оказания медицинской помощи лицам, которые находятся под стражей, - отметила Людмила Денисова.
Она призвала правозащитные организация отреагировать на действия РФ и помочь крымскому татарину СерверауМустафаеву
— Призываю представителей международных правозащитных организаций отреагировать на грубые нарушения Российской Федерацией прав незаконного содержимого гражданина Украины и максимально способствовать обеспечению основополагающего права на жизнь крымского татарина Сервера Мустафаева, - подытожила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Отметим, «Симферопольское дело» касается событий 12 октября 2016 года, когда в Крыму провели обыски в пяти мусульманских семьях. По итогам обысков задержали пятерых крымских татар, которых обвиняют в участии в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир»: Рустама Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова. «Хизб ут-Тахрир» — международная исламская политическая партия, которая публично и свободно действует в странах Европы и в США.
Ранее сообщалось, что ранее в Москве во время рассмотрения апелляции по делу «Хизб ут-Тахрир» на акции протеста под зданием Верховного суда РФ полиция задержала около 50 крымских татар.