|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|05:48
|Заход солнца:
|18:09
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|05:53
|Заход солнца:
|18:16
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.4 грн
|28.4 грн
|EUR
|29.05 грн
|30.4 грн
В Снигиревке, мужчина в своем дворе обнаружил артиллерийский снаряд калибром 105 мм.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
— 22 марта пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожили артиллерийский снаряд калибром 105 мм, который накануне во время проведения хозяйственных работ на территории частного домовладения по улице Коцюбинского в Снигиревка нашел мужчина, - сказано в сообщении.
Мужчина сообщил о находке по экстренному номеру 101. Специалисты ГСЧС изъяли и уничтожили боеприпас путем контролируемого подрыва.
Напомним, в Вознесенске мужчина во время разборки фундамента старого жилого дома обнаружил артиллерийские снаряды и минометные мины времен Второй мировой войны.
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…Станислав Мартиросов
|
Борьба за живучестьСергей Исаков
В Снигиревке, мужчина в своем дворе обнаружил артиллерийский снаряд калибром 105 мм.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
— 22 марта пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожили артиллерийский снаряд калибром 105 мм, который накануне во время проведения хозяйственных работ на территории частного домовладения по улице Коцюбинского в Снигиревка нашел мужчина, - сказано в сообщении.
Мужчина сообщил о находке по экстренному номеру 101. Специалисты ГСЧС изъяли и уничтожили боеприпас путем контролируемого подрыва.
Напомним, в Вознесенске мужчина во время разборки фундамента старого жилого дома обнаружил артиллерийские снаряды и минометные мины времен Второй мировой войны.