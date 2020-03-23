В Снигиревке, мужчина в своем дворе обнаружил артиллерийский снаряд калибром 105 мм.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

— 22 марта пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожили артиллерийский снаряд калибром 105 мм, который накануне во время проведения хозяйственных работ на территории частного домовладения по улице Коцюбинского в Снигиревка нашел мужчина, - сказано в сообщении.

Мужчина сообщил о находке по экстренному номеру 101. Специалисты ГСЧС изъяли и уничтожили боеприпас путем контролируемого подрыва.

Напомним, в Вознесенске мужчина во время разборки фундамента старого жилого дома обнаружил артиллерийские снаряды и минометные мины времен Второй мировой войны.