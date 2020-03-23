В Николаеве полицейские задержали мужчину, который во время ссоры ранил ножом сожителя своей сестры.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Конфликт произошел 21 марта вечером в доме по улице Никольской, где проживали пострадавший с гражданской женой и ее брат. После употребления алкоголя пара начала ссориться, в ссору вмешался родственник женщины. В ходе ссоры злоумышленник нанес ножевые ранения оппоненту в область груди, а затем вызвал скорую.

— Раненый 37-летний мужчина был госпитализирован и сейчас находится в больнице, а злоумышленника задержали полицейские в порядке статьи 208 УПК Украины. Ранее судимому за кражи 30-летнему задержанному следователи сообщили о подозрении в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы, - сказано в сообщении.

Отмечается, что и сам пострадавший ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, а его сожительница - за сбыт наркотиков. Все трое на момент преступления находились в состоянии опьянения.

Ранее, в Николаеве мужчина в состоянии наркотического опьянения в ходе конфликта ударил ножом в шею своего оппонента и пытался сбежать, но его задержали полицейские.