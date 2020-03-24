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В селе Лысая Гора в Первомайском районе загорелся грузовик MAN, пожар начался в моторном отсеке водитель пытался сам потушить возгорание но не смог.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Сообщение о пожаре поступило на линию 101 в 19:19 вчера, 23 марта.
На место происшествия выехал дежурный караул 23 ГПСЧ Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
По прибытию стало известно, что гореть начало в моторном отсеке грузовика, водитель пытался сам погасить пламя но у него не получилось. Спасатели при помощи генератора пены локализовали возгорание и вскоре погасили его. Вероятная причина пожара краткое замыкание электросети мотора.
Напомним, в Николаеве на углу улицы Садовая и Кузнечная загорелся автомобиль «BMW».
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В селе Лысая Гора в Первомайском районе загорелся грузовик MAN, пожар начался в моторном отсеке водитель пытался сам потушить возгорание но не смог.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Сообщение о пожаре поступило на линию 101 в 19:19 вчера, 23 марта.
На место происшествия выехал дежурный караул 23 ГПСЧ Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
По прибытию стало известно, что гореть начало в моторном отсеке грузовика, водитель пытался сам погасить пламя но у него не получилось. Спасатели при помощи генератора пены локализовали возгорание и вскоре погасили его. Вероятная причина пожара краткое замыкание электросети мотора.
Напомним, в Николаеве на углу улицы Садовая и Кузнечная загорелся автомобиль «BMW».