В селе Лысая Гора в Первомайском районе загорелся грузовик MAN, пожар начался в моторном отсеке водитель пытался сам потушить возгорание но не смог.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило на линию 101 в 19:19 вчера, 23 марта.

На место происшествия выехал дежурный караул 23 ГПСЧ Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

По прибытию стало известно, что гореть начало в моторном отсеке грузовика, водитель пытался сам погасить пламя но у него не получилось. Спасатели при помощи генератора пены локализовали возгорание и вскоре погасили его. Вероятная причина пожара краткое замыкание электросети мотора.

Напомним, в Николаеве на углу улицы Садовая и Кузнечная загорелся автомобиль «BMW».