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Вчера, 23 марта, при передаче посылки в «Николаевский следственный изолятор» внутри еды нашли запрещенные вещества.
Об этом сообщает пресс-служба СИЗО.
При уходе посылок, было обнаружено и изъято: в косточке от кураги два полиэтиленовых свертка черного цвета с порошкообразным веществом неизвестного происхождения и в полиэтиленовом пакете с сахаром, шесть кристаллов белого цвета неизвестного происхождения.
По данным фактам была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции Главного управления национальной полиции Украины в Николаевской области. Указанные запрещенные вещества были упакованы в специальные сейф-пакеты для дальнейшего направления в криминалистический центр.
Напомним, что в Николаевском СИЗО заключенному пытались передать наркотики в огурцах.
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Вчера, 23 марта, при передаче посылки в «Николаевский следственный изолятор» внутри еды нашли запрещенные вещества.
Об этом сообщает пресс-служба СИЗО.
При уходе посылок, было обнаружено и изъято: в косточке от кураги два полиэтиленовых свертка черного цвета с порошкообразным веществом неизвестного происхождения и в полиэтиленовом пакете с сахаром, шесть кристаллов белого цвета неизвестного происхождения.
По данным фактам была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции Главного управления национальной полиции Украины в Николаевской области. Указанные запрещенные вещества были упакованы в специальные сейф-пакеты для дальнейшего направления в криминалистический центр.
Напомним, что в Николаевском СИЗО заключенному пытались передать наркотики в огурцах.