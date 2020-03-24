Вчера, 23 марта, при передаче посылки в «Николаевский следственный изолятор» внутри еды нашли запрещенные вещества.

Об этом сообщает пресс-служба СИЗО.

При уходе посылок, было обнаружено и изъято: в косточке от кураги два полиэтиленовых свертка черного цвета с порошкообразным веществом неизвестного происхождения и в полиэтиленовом пакете с сахаром, шесть кристаллов белого цвета неизвестного происхождения.

По данным фактам была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции Главного управления национальной полиции Украины в Николаевской области. Указанные запрещенные вещества были упакованы в специальные сейф-пакеты для дальнейшего направления в криминалистический центр.

Напомним, что в Николаевском СИЗО заключенному пытались передать наркотики в огурцах.