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В Николаеве и области по состоянию на 10:00 25 марта не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.
Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской ОГА.
Отмечается, что сейчас в области 17 человек с подозрением на заражение коронавирусом 2019-nCoV, случаи которых ожидают лабораторного подтверждения.
Напомним, что сейчас в Украине официально и лабораторно подтверждено уже 113 случаев инфицирования коронавирусом, который вызывает болезнь COVID-19.
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В Николаеве и области по состоянию на 10:00 25 марта не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.
Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской ОГА.
Отмечается, что сейчас в области 17 человек с подозрением на заражение коронавирусом 2019-nCoV, случаи которых ожидают лабораторного подтверждения.
Напомним, что сейчас в Украине официально и лабораторно подтверждено уже 113 случаев инфицирования коронавирусом, который вызывает болезнь COVID-19.