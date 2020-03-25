В Николаеве и области по состоянию на 10:00 25 марта не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской ОГА.

Отмечается, что сейчас в области 17 человек с подозрением на заражение коронавирусом 2019-nCoV, случаи которых ожидают лабораторного подтверждения.

Напомним, что сейчас в Украине официально и лабораторно подтверждено уже 113 случаев инфицирования коронавирусом, который вызывает болезнь COVID-19.