В Украине официально и лабораторно подтверждено уже 113 случаев инфицирования коронавирусом, который вызывает болезнь COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные на 7 утра 25 марта, которые опубликовала Украинская правда со ссылкой на информацию Центра общественного здоровья.

Случаи заболевания зафиксированы в 13 областях и городе Киеве:

Черновицкая – 38 (1 умер);

Киев – 31;

Киевская – 22;

Днепропетровская – 2;

Житомирская – 2 (1 умер);

Донецкая – 1;

Луганская – 1.

Львовская – 2;

Тернопольская – 4;

Черкасская – 1;

Ивано-Франковская – 5 (1 умер);

Запорожская – 2;

Волынская – 1;

Одесская – 1.

Ранее мэр Киева Виталий Клично сообщил, что количество киевлян, которые заболели коронавирусом COVID-19, возросло до 31 человека.