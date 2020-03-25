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В Украине официально и лабораторно подтверждено уже 113 случаев инфицирования коронавирусом, который вызывает болезнь COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные на 7 утра 25 марта, которые опубликовала Украинская правда со ссылкой на информацию Центра общественного здоровья.
Случаи заболевания зафиксированы в 13 областях и городе Киеве:
Черновицкая – 38 (1 умер);
Киев – 31;
Киевская – 22;
Днепропетровская – 2;
Житомирская – 2 (1 умер);
Донецкая – 1;
Луганская – 1.
Львовская – 2;
Тернопольская – 4;
Черкасская – 1;
Ивано-Франковская – 5 (1 умер);
Запорожская – 2;
Волынская – 1;
Одесская – 1.
Ранее мэр Киева Виталий Клично сообщил, что количество киевлян, которые заболели коронавирусом COVID-19, возросло до 31 человека.
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В Украине официально и лабораторно подтверждено уже 113 случаев инфицирования коронавирусом, который вызывает болезнь COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные на 7 утра 25 марта, которые опубликовала Украинская правда со ссылкой на информацию Центра общественного здоровья.
Случаи заболевания зафиксированы в 13 областях и городе Киеве:
Черновицкая – 38 (1 умер);
Киев – 31;
Киевская – 22;
Днепропетровская – 2;
Житомирская – 2 (1 умер);
Донецкая – 1;
Луганская – 1.
Львовская – 2;
Тернопольская – 4;
Черкасская – 1;
Ивано-Франковская – 5 (1 умер);
Запорожская – 2;
Волынская – 1;
Одесская – 1.
Ранее мэр Киева Виталий Клично сообщил, что количество киевлян, которые заболели коронавирусом COVID-19, возросло до 31 человека.