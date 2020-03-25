Количество киевлян, которые заболели коронавирусом COVID-19, возросло до 31 человека.

Об этом сообщается в Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

— Сегодня вечером получили от Государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины» еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Все трое киевлян, которые заболели - мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один из них, 51-летний киевлянин, вернувшийся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ, — сообщил Виталий Кличко.

«Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины» проверяет еще 22 образца.

Как сообщалось, экс-глава СБУ, бывший министр финансов Валерий Хорошковский попал в Александровскую больницу Киева с подозрением на заражение коронавируса.

Кроме того, тест внефракционного депутата Сергея Рудика также оказался позитивным.