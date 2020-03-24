Экс-глава СБУ, бывший министр финансов Валерий Хорошковский попал в Александровскую больнице Киева с подозрением на заражение коронавируса.

Об этом журналистам «Схем» сообщили два высокопоставленных источника, один из них — в правительстве, другой — из близкого окружения Валерия Хорошковского, пишет Радио Свобода.

Ранее эту информацию обнародовал на своей Facebook-странице народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович.

Сам Валерий Хорошковский в комментарии журналистам «Схем» не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что он находится в больнице с подозрением на заражение коронавируса.

«Кому это интересно, в принципе? Кроме моих друзей и родных», — ответил Валерий Хорошковский в сообщении журналисту Михаилу Ткачу.

Источник в правительстве рассказал, что у экс-главы СБУ двустороннее воспаление легких. В Александровской больнице отказались комментировать информацию о пациента.

По данным «Схем», частный самолет Валерия Хорошковского Falcon 7X с бортовым номером MY-JET прибыл из Ниццы (Франция) в Киев в пятницу, 20 марта.

На вопрос журналиста, контактировал ли Валерий Хорошковский после возвращения из Ниццы с кем-то из должностных лиц или депутатов, он ответил коротко: «Нет».

Напомним, у народного депутата от фракции «Слуга народа» Руслана Горбенко подтвердили коронавирус.

Ранее коронавирусную инфекцию подтвердили у нардепа от группы «Доверие» Сергей Вельможный.

Перед этим у народного депутата Украины Сергея Шахова 17 марта подтвердили инфицирование новым коронавирусом COVID-19.