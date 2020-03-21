Коронавирусную инфекцию подтвердили еще у одного депутата Верховной Рады. Им оказался нардеп от группы «Доверие» Сергей Вельможный.

Об этом сообщил ранее инфицированный коронавирусом нардеп Сергей Шахов на своей странице в Facebook.

– Пришли тревожные новости, что члены моей команды - Сергей Вельможный с сыном тоже попали в Александровскую больницу. И подтвердился вирус. Сделают рентген уже завтра, посмотрим, чтобы не было пневмонии. Это очень важно - вовремя отследить, вовремя обратиться к врачу, - заявил Шахов вечером 21 марта в видео, опубликованном в фейсбуке.

Сергей Вельможный, комментируя это, заявил, что первые анализы на коронавирус показали отрицательный результат. Об этом он написал у себя в Facebook.

— Сегодня с симптомами, похожими на вирус COVID-19 меня и моего сына госпитализировали. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно, - написал Сергей Вельможный.

Нардеп и его сын сейчас находятся в инфекционном отделении Александровской клинической больницы, где намерены пройти обследование.

Сергей Вельможный - мажоритарщик с Луганской области, коллега Шаховапо группе «Доверие» . В Раде 8-го созыва Вельможный помощником Шахова.

Напомним, у народного депутата Украины Сергея Шахова 17 марта подтвердили инфицирование новым коронавирусом COVID-19.