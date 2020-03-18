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У народного депутата Украины Сергея Шахова 17 марта подтвердили инфицирование новым коронавирусом COVID-19.
Эту информацию он подтвердил в комментарии ТСН.
Сообщается, что 44-летний нардеп, член депутатской группы «Доверие» признал, что у него коронавирус.
— Я сегодня изолированный, занимаюсь дезинфекцией, с людьми не контактировал. Температура снизилась, чувствую себя я нормально, надеюсь, все будет хорошо. Не знаю, почему вокруг этого поднялась такая паника. Сегодня поступил звонок из клиники и сказали, что скорее всего у вас подтверждается диагноз коронавирус, - сказал Сергей Шахов.
Стоит отметить, что ранее в Telegram-канале «Темный рыцарь» был опубликован документ, в котором со ссылкой на главного врача Обуховской центральной больницы Игоря Биличенко, говорится, что у Сергея Шахова нашли COVID-19. При этом отмечается, что нардеп отказался от госпитализации и не захотел покидать место проживания.
Позже информацию о подтвержденном заболевании коронавирусом у народного депутата подтвердило Министерство здравоохранения в фициальном Telegram-канале «Коронавирус_інфо».
Сообщается, что сейчас проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Ему предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции. В сообщении МОЗа говорится, что согласно рекомендаций Всемирной организации здоровья, больных с коронавирусной инфекцией при легком прохождении болезни можно лечить амбулаторно. В случае необходимости пациент будет госпитализирован.
«Медицинские работники проведут всю необходимую работу с людьми, которые контактировали с ним. Народный депутат Украины на заседании Согласиельного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта отсутствовал», - говорится в сообщении.
Напомним, что по состоянию на утро, 18 марта в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом COVID-19.
У народного депутата Украины Сергея Шахова 17 марта подтвердили инфицирование новым коронавирусом COVID-19.
Эту информацию он подтвердил в комментарии ТСН.
Сообщается, что 44-летний нардеп, член депутатской группы «Доверие» признал, что у него коронавирус.
— Я сегодня изолированный, занимаюсь дезинфекцией, с людьми не контактировал. Температура снизилась, чувствую себя я нормально, надеюсь, все будет хорошо. Не знаю, почему вокруг этого поднялась такая паника. Сегодня поступил звонок из клиники и сказали, что скорее всего у вас подтверждается диагноз коронавирус, - сказал Сергей Шахов.
Стоит отметить, что ранее в Telegram-канале «Темный рыцарь» был опубликован документ, в котором со ссылкой на главного врача Обуховской центральной больницы Игоря Биличенко, говорится, что у Сергея Шахова нашли COVID-19. При этом отмечается, что нардеп отказался от госпитализации и не захотел покидать место проживания.
Позже информацию о подтвержденном заболевании коронавирусом у народного депутата подтвердило Министерство здравоохранения в фициальном Telegram-канале «Коронавирус_інфо».
Сообщается, что сейчас проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Ему предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции. В сообщении МОЗа говорится, что согласно рекомендаций Всемирной организации здоровья, больных с коронавирусной инфекцией при легком прохождении болезни можно лечить амбулаторно. В случае необходимости пациент будет госпитализирован.
«Медицинские работники проведут всю необходимую работу с людьми, которые контактировали с ним. Народный депутат Украины на заседании Согласиельного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта отсутствовал», - говорится в сообщении.
Напомним, что по состоянию на утро, 18 марта в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом COVID-19.