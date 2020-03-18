По состоянию на утро, 18 марта в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

— По состоянию на 10:00 18.03.2020 года в Николаевской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом, - сказано в сообщении.

При этом, по информации Министерства здравоохранения Украины, в течение 17 марта 2020 года в Николаевской области зафиксировано одно подозрение на коронавирус, которое на сегодняшний день проверяется.

Напомним, что депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.