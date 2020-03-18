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По состоянию на утро, 18 марта в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщается на сайте Управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.
— По состоянию на 10:00 18.03.2020 года в Николаевской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом, - сказано в сообщении.
При этом, по информации Министерства здравоохранения Украины, в течение 17 марта 2020 года в Николаевской области зафиксировано одно подозрение на коронавирус, которое на сегодняшний день проверяется.
Напомним, что депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.
По состоянию на утро, 18 марта в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщается на сайте Управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.
— По состоянию на 10:00 18.03.2020 года в Николаевской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом, - сказано в сообщении.
При этом, по информации Министерства здравоохранения Украины, в течение 17 марта 2020 года в Николаевской области зафиксировано одно подозрение на коронавирус, которое на сегодняшний день проверяется.
Напомним, что депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.