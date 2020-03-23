У народного депутата от фракции «Слуга народа» Руслана Горбенко подтвердили коронавирус.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

«Сегодня у нашего коллеги, нардепа от «слуг народа» Руслана Горбенко, обнаружено коронавирус. Сейчас он находится в Александровской больнице с левосторонним воспалением легких», — написала Евгения Кравчук.

Она отметила, что Руслана Горбенко в последнее время не покидал территорию Украины и допускает, что он мог заразится от тех депутатов, у которых коронавирус был диагностирован ранее.

«Надо отметить, что Руслан в последний месяц не выезжал за границу, не отдыхал в Куршевеле. То есть мог заразиться только в Украине. Возможно, даже от коллег из других фракций, у которых болезнь была диагностирована ранее. В связи с этим сейчас ведется эпидемиологическое расследование», — написала она

В политсиле считают, что нардеп мог заразить своих коллег по парламенту, так как уже, будучи инфицированным, посещал внеочередное заседание Верховной Рады.

«Сейчас ясно, что симптомы у Руслана проявились только 19 марта, поэтому, скорее всего, находясь 17-го на внеочередном заседании Совета, он еще не мог заразить коллег. Круг близких контактов сейчас устанавливает Аппарат Верховной Рады. Комитет по правам человека деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, в который входит Руслан, на заседание в последние 14 дней не собирался», — отметили в «Слуге народа».

Ранее коронавирусную инфекцию подтвердили у нардепа от группы «Доверие» Сергей Вельможный.

Перед этим у народного депутата Украины Сергея Шахова 17 марта подтвердили инфицирование новым коронавирусом COVID-19.