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У внефракционного народного депутата Сергея Рудика подтвердили коронавирусную инфекцию.
Об этом в комментарии 4 каналу сообщила внефракционный нардеп Виктория Гриб.
— Мне позвонили. Врач представилась и сказала, что, к сожалению, у моего коллеги Сергея Рудика, который в Верховной Раде сидит передо мной, что у него подтвердился тест на коронавирус, — заявила Виктория Гриб.
По ее словам, в последний раз она видела Сергея Рудика на заседании Рады 17 марта.
Напомним, ранее коронавирус был обнаружен у народного депутата от «ОПЗЖ» Сергея Шахова и у депутата Верховной Рады от группы «Доверие» Сергея Вельможного.
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У внефракционного народного депутата Сергея Рудика подтвердили коронавирусную инфекцию.
Об этом в комментарии 4 каналу сообщила внефракционный нардеп Виктория Гриб.
— Мне позвонили. Врач представилась и сказала, что, к сожалению, у моего коллеги Сергея Рудика, который в Верховной Раде сидит передо мной, что у него подтвердился тест на коронавирус, — заявила Виктория Гриб.
По ее словам, в последний раз она видела Сергея Рудика на заседании Рады 17 марта.
Напомним, ранее коронавирус был обнаружен у народного депутата от «ОПЗЖ» Сергея Шахова и у депутата Верховной Рады от группы «Доверие» Сергея Вельможного.