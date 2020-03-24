У внефракционного народного депутата Сергея Рудика подтвердили коронавирусную инфекцию.

Об этом в комментарии 4 каналу сообщила внефракционный нардеп Виктория Гриб.

— Мне позвонили. Врач представилась и сказала, что, к сожалению, у моего коллеги Сергея Рудика, который в Верховной Раде сидит передо мной, что у него подтвердился тест на коронавирус, — заявила Виктория Гриб.

По ее словам, в последний раз она видела Сергея Рудика на заседании Рады 17 марта.

Напомним, ранее коронавирус был обнаружен у народного депутата от «ОПЗЖ» Сергея Шахова и у депутата Верховной Рады от группы «Доверие» Сергея Вельможного.