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Инфицированный Covid-19 житель Одесской области, который недавно прибыл из США в Украину, не желает лечиться в Одесской инфекционной больнице. Он самовольно покинул медучреждение, подписав документ о самоизоляции в пригороде Одессы — селе Фонтанка Лиманского района.
Об этом сообщает председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.
«По данным Лабораторного центра Минздрава Украины имеем подтверждение подозрения на коронавирусную инфекцию у жителя Одесской области. Это мужчина 1995 года рождения, который прибыл из США и сейчас проживает в пригороде Одессы. После прибытия и выявления симптомов (коронавирус Covid-19 — ред.) он обратился в Одесскую городскую инфекционную больницу. У него взяли все анализы: на грипп, ОРВИ и Covid-19. Тесты на грипп и ОРВИ дали отрицательный результат. Согласно протоколу, тестовый материал больного был направлен в референс-лаборатории в Киеве, где сегодня подтвердили наличие вируса Covid-19», — отметил Максим Куцый.
По его словам, 14 марта пациент покинул отделение больницы, подписав документ о самоизоляции. В заявлении он подчеркнул категоричное желание покинуть больницу, хотя осознавал все риски нарушения правил самоизоляции в течение 14 дней. Всю ответственность за последствия пациент взял на себя и самовольно покинул больницу.
Соответствующий документ есть в больнице и в правоохранительных органах. Сейчас с мужчиной общается полиция относительно подтверждения самоизоляции и установления круга контактных лиц, добавил глава ОГА.
Ранее сообщалось, что в городе Кривой Рог подтвержден первый случай коронавируса. Женщина заразилась от вернувшейся из-за границы дочери.
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Инфицированный Covid-19 житель Одесской области, который недавно прибыл из США в Украину, не желает лечиться в Одесской инфекционной больнице. Он самовольно покинул медучреждение, подписав документ о самоизоляции в пригороде Одессы — селе Фонтанка Лиманского района.
Об этом сообщает председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.
«По данным Лабораторного центра Минздрава Украины имеем подтверждение подозрения на коронавирусную инфекцию у жителя Одесской области. Это мужчина 1995 года рождения, который прибыл из США и сейчас проживает в пригороде Одессы. После прибытия и выявления симптомов (коронавирус Covid-19 — ред.) он обратился в Одесскую городскую инфекционную больницу. У него взяли все анализы: на грипп, ОРВИ и Covid-19. Тесты на грипп и ОРВИ дали отрицательный результат. Согласно протоколу, тестовый материал больного был направлен в референс-лаборатории в Киеве, где сегодня подтвердили наличие вируса Covid-19», — отметил Максим Куцый.
По его словам, 14 марта пациент покинул отделение больницы, подписав документ о самоизоляции. В заявлении он подчеркнул категоричное желание покинуть больницу, хотя осознавал все риски нарушения правил самоизоляции в течение 14 дней. Всю ответственность за последствия пациент взял на себя и самовольно покинул больницу.
Соответствующий документ есть в больнице и в правоохранительных органах. Сейчас с мужчиной общается полиция относительно подтверждения самоизоляции и установления круга контактных лиц, добавил глава ОГА.
Ранее сообщалось, что в городе Кривой Рог подтвержден первый случай коронавируса. Женщина заразилась от вернувшейся из-за границы дочери.