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В городе Кривой Рог подтвержден первый случай коронавируса. Женщина заразилась от вернувшейся из-за границы дочери.
Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады VIII созыва — экс-глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Вилкул.
«Подтвердился первый больной коронавирусом в Кривом Роге. Женщина 61 год. Заразилась в Киеве от дочери, приехавшей из-за границы. Устанавливаются контакты. Сейчас будет обеззараживание по месту жительства», — написал Александр Вилкул.
По его словам, женщина находится в инфекционной больнице с 23 марта.
Напомним, в Тернопольской области подтверждены еще 2 случая инфицирования Сovid-19.
До этого в Тернопольской области были подтверждены 6 случаев заражения. Ранее в Тернополе был подтвержден первый случай смерти от осложнений заболевания.
Также в городе Конотоп Сумской области выявлен первый случай инфицирования новым коронавирусом COVID-19.
В Волынской области также зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции.
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В городе Кривой Рог подтвержден первый случай коронавируса. Женщина заразилась от вернувшейся из-за границы дочери.
Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады VIII созыва — экс-глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Вилкул.
«Подтвердился первый больной коронавирусом в Кривом Роге. Женщина 61 год. Заразилась в Киеве от дочери, приехавшей из-за границы. Устанавливаются контакты. Сейчас будет обеззараживание по месту жительства», — написал Александр Вилкул.
По его словам, женщина находится в инфекционной больнице с 23 марта.
Напомним, в Тернопольской области подтверждены еще 2 случая инфицирования Сovid-19.
До этого в Тернопольской области были подтверждены 6 случаев заражения. Ранее в Тернополе был подтвержден первый случай смерти от осложнений заболевания.
Также в городе Конотоп Сумской области выявлен первый случай инфицирования новым коронавирусом COVID-19.
В Волынской области также зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции.