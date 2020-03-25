В городе Кривой Рог подтвержден первый случай коронавируса. Женщина заразилась от вернувшейся из-за границы дочери.

Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады VIII созыва — экс-глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Вилкул.

«Подтвердился первый больной коронавирусом в Кривом Роге. Женщина 61 год. Заразилась в Киеве от дочери, приехавшей из-за границы. Устанавливаются контакты. Сейчас будет обеззараживание по месту жительства», — написал Александр Вилкул.

По его словам, женщина находится в инфекционной больнице с 23 марта.

Напомним, в Тернопольской области подтверждены еще 2 случая инфицирования Сovid-19.

До этого в Тернопольской области были подтверждены 6 случаев заражения. Ранее в Тернополе был подтвержден первый случай смерти от осложнений заболевания.

Также в городе Конотоп Сумской области выявлен первый случай инфицирования новым коронавирусом COVID-19.

В Волынской области также зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции.