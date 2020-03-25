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В Волынской области зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции. Ее обнаружили у 7-летней девочки.
Об этом сообщила Волынская областная государственная администрация в Facebook.
Отмечено, что 23 марта мама с ребенком обратились к семейному врачу в амбулаторию. При осмотре была температура 37,2, кашель, пульсоксиметрия (насыщенность кислородом крови) 98%.
Ребенку провели экспресс-тесты на Грипп А и В. Результат был отрицательный. Семейный врач сделала забор для анализа ПЦР на COVID-19 у ребенка и отца. Биоматериалы сразу отправили в областной лабораторный центр.
Вечером 23 марта температура тела девочки поднялась до 38,2, а утром 24 марта была 36,7, состояние ребенка удовлетворительное.
24 марта из лаборатории получили положительный результат теста на COVID-19 у ребенка.
По состоянию на утро 25 марта температура девочки 36,6, состояние удовлетворительное, в госпитализации не нуждается.
Девочка вместе с родителями изолирована, их наблюдает семейный врач. Сейчас проводится работа с контактными лицами, за всеми ними будет установлен медико-санитарный надзор и рекомендована самоизоляция.
Напомним, в Николаеве и области по состоянию на 10:00 25 марта не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.
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В Волынской области зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции. Ее обнаружили у 7-летней девочки.
Об этом сообщила Волынская областная государственная администрация в Facebook.
Отмечено, что 23 марта мама с ребенком обратились к семейному врачу в амбулаторию. При осмотре была температура 37,2, кашель, пульсоксиметрия (насыщенность кислородом крови) 98%.
Ребенку провели экспресс-тесты на Грипп А и В. Результат был отрицательный. Семейный врач сделала забор для анализа ПЦР на COVID-19 у ребенка и отца. Биоматериалы сразу отправили в областной лабораторный центр.
Вечером 23 марта температура тела девочки поднялась до 38,2, а утром 24 марта была 36,7, состояние ребенка удовлетворительное.
24 марта из лаборатории получили положительный результат теста на COVID-19 у ребенка.
По состоянию на утро 25 марта температура девочки 36,6, состояние удовлетворительное, в госпитализации не нуждается.
Девочка вместе с родителями изолирована, их наблюдает семейный врач. Сейчас проводится работа с контактными лицами, за всеми ними будет установлен медико-санитарный надзор и рекомендована самоизоляция.
Напомним, в Николаеве и области по состоянию на 10:00 25 марта не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.