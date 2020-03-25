В Тернопольской области подтверждены 8 случаев инфицирования Сovid-19.

Об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом в Facebook.

«По состоянию на 18 часов 25 марта, в Тернопольской области лабораторно подтвердили 8 случаев COVID-19. Заболело еще двое жителей Монастырского района, житель села Швейков, которому 62 года, и житель Монастырска, которому 63 года», — сказано в сообщении.

До этого в Тернопольской области были подтверждены 6 случаев заражения. Ранее в Тернополе был подтвержден первый случай смерти от осложнений заболевания.

Напомним, в городе Конотоп Сумской области выявлен первый случай инфицирования новым коронавирусом COVID-19.

В Волынской области также зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции.