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В среду, 25 марта, в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи зарегистрирован первый случай смерти от Covid-19.
Об этом сообщили на странице регионального Штаба борьбы с коронавирусом в Facebook.
«Умер житель села Ковалевка Монастырского района. Мужчине было 68 лет», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 25 марта в Тернопольской области было зарегистрировано шесть подтвержденных случаев Covid-19.
Ранее сообщалось, что в Украине официально и лабораторно подтверждено уже 113 случаев инфицирования коронавирусом, который вызывает болезнь COVID-19.
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В среду, 25 марта, в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи зарегистрирован первый случай смерти от Covid-19.
Об этом сообщили на странице регионального Штаба борьбы с коронавирусом в Facebook.
«Умер житель села Ковалевка Монастырского района. Мужчине было 68 лет», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 25 марта в Тернопольской области было зарегистрировано шесть подтвержденных случаев Covid-19.
Ранее сообщалось, что в Украине официально и лабораторно подтверждено уже 113 случаев инфицирования коронавирусом, который вызывает болезнь COVID-19.