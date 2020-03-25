В среду, 25 марта, в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи зарегистрирован первый случай смерти от Covid-19.

Об этом сообщили на странице регионального Штаба борьбы с коронавирусом в Facebook.

«Умер житель села Ковалевка Монастырского района. Мужчине было 68 лет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 25 марта в Тернопольской области было зарегистрировано шесть подтвержденных случаев Covid-19.

Ранее сообщалось, что в Украине официально и лабораторно подтверждено уже 113 случаев инфицирования коронавирусом, который вызывает болезнь COVID-19.