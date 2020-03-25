В городе Конотоп Сумской области выявлен первый случай инфицирования новым коронавирусом COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

«В Конотопе только что диагностировали первый случай заболевания коронавирусом. Женщина 76 лет из села Казачьего Конотопского района. На данный момент находится в реанимации ЦРБ. Принимаем все необходимые меры. Человек в сознании и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких», — написал Артем Семенихин.

Отмечается, что женщине сделали два теста на наличие у нее COVID-19. Оба показали положительный результат. Также взяты еще дополнительные анализы и отправлены в лабораторию в Сумы.

Ранее сообщалось, что в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи зарегистрирован первый случай смерти от Covid-19.

Напомним, в Волынской области также зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции.