Брентон Таррант, которого подозревают в убийстве 51 человека во время нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчерче, признал свою вину.

Об этом сообщает BBC.

29-летний мужчина также признался в покушении на убийство еще 40 человек и терроризме.

Ранее он не признавал свою вину. Суд над подозреваемым должен был состоятьсяБрентон

в июне.

Брентону Тарранту грозит пожизненное заключение без возможности досрочного освобождения. Отмечается, что такое наказание суд до сих пор никогда не принимал в Новой Зеландии.

Напомним, после расстрелов людей в мечетях 15 марта 2019 года премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что правительство страны планирует ввести полный запрет на продажу, оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок военного образца.

Напомним, 15 марта в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч открыли огонь, погибли 49 человек.

Утром 17 марта полиция нашла еще одно тело после расстрела, число погибших возросло с 49 до 50. Девятеро человек остаются в больнице в критическом состоянии.

Один из нападавших — 28-летний автралиец Брентон Таррант — перед тем, как открыть огонь, распространил 74-страничный манифест, в котором выразил свою ненависть к мигрантам, а также объяснил мотивы своих действий. Свой поступок Брентон назвал «терактом». В течение 17 минут вел прямую трансляцию из мечети, впоследствии Facebook убрал видео, а также заблокировал его профиль.