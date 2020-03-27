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У жителя села Вороновка в Вознесенском районе из-за короткого замыкания электропроводки сгорел гараж и автомобиль, который находился внутри.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Сообщение о пожаре поступило на линию 101 26 марта в 16:41.
На место происшествия выехали дежурное отделение 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию выяснилось, что хозяин заряжал автомобильные аккумуляторы, вследствие этого произошло короткое замыкание электропроводки. Огонь сначала охватил инвентарь и мебель, которые находились внутри, впоследствии после чего загорелся Daewoo Lanos.
Владелец гаража совместно с соседями пытался потушить пожар, в 17:18 спасателям удалось потушить пожар. Для тушения транспортного средства пожарные использовали генератор пены средней кратности. От ГСЧС работало 4 человека, 1 единица техники, обстоятельства на месте выясняли сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, в селе Новогригорьевка в Вознесенском районе загорелся на ходу Mercedes Vito.
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У жителя села Вороновка в Вознесенском районе из-за короткого замыкания электропроводки сгорел гараж и автомобиль, который находился внутри.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Сообщение о пожаре поступило на линию 101 26 марта в 16:41.
На место происшествия выехали дежурное отделение 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию выяснилось, что хозяин заряжал автомобильные аккумуляторы, вследствие этого произошло короткое замыкание электропроводки. Огонь сначала охватил инвентарь и мебель, которые находились внутри, впоследствии после чего загорелся Daewoo Lanos.
Владелец гаража совместно с соседями пытался потушить пожар, в 17:18 спасателям удалось потушить пожар. Для тушения транспортного средства пожарные использовали генератор пены средней кратности. От ГСЧС работало 4 человека, 1 единица техники, обстоятельства на месте выясняли сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, в селе Новогригорьевка в Вознесенском районе загорелся на ходу Mercedes Vito.