У жителя села Вороновка в Вознесенском районе из-за короткого замыкания электропроводки сгорел гараж и автомобиль, который находился внутри.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило на линию 101 26 марта в 16:41.

На место происшествия выехали дежурное отделение 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию выяснилось, что хозяин заряжал автомобильные аккумуляторы, вследствие этого произошло короткое замыкание электропроводки. Огонь сначала охватил инвентарь и мебель, которые находились внутри, впоследствии после чего загорелся Daewoo Lanos.

Владелец гаража совместно с соседями пытался потушить пожар, в 17:18 спасателям удалось потушить пожар. Для тушения транспортного средства пожарные использовали генератор пены средней кратности. От ГСЧС работало 4 человека, 1 единица техники, обстоятельства на месте выясняли сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в селе Новогригорьевка в Вознесенском районе загорелся на ходу Mercedes Vito.