На Донбассе, вчера, 27 марта боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

В штабе отмечают, что потерь среди украинских военных нет.

Позиции украинских военных были обстреляны из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы боевиков украинские военные отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств.

С начала суток 28 марта российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток: у Красногоровки враг применил 120-мм миномет, а возле Опытного – автоматический станковый гранатомет.