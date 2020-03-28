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На Донбассе, вчера, 27 марта боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.
В штабе отмечают, что потерь среди украинских военных нет.
Позиции украинских военных были обстреляны из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На обстрелы боевиков украинские военные отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств.
С начала суток 28 марта российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток: у Красногоровки враг применил 120-мм миномет, а возле Опытного – автоматический станковый гранатомет.
— Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимых мер для прекращения огневой провокации противника. За текущие сутки потерь нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, - сказано в сообщении.
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На Донбассе, вчера, 27 марта боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.
В штабе отмечают, что потерь среди украинских военных нет.
Позиции украинских военных были обстреляны из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На обстрелы боевиков украинские военные отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств.
С начала суток 28 марта российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток: у Красногоровки враг применил 120-мм миномет, а возле Опытного – автоматический станковый гранатомет.
— Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимых мер для прекращения огневой провокации противника. За текущие сутки потерь нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, - сказано в сообщении.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль