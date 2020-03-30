|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:34
|Заход солнца:
|19:18
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|06:38
|Заход солнца:
|19:27
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.8 грн
|28.5 грн
|EUR
|30.55 грн
|31.55 грн
В Ивано-Франковске быстрые тесты на коронавирус показали наличие коронавируса в 57 пациентов с пневмониями.
Об этом в видеообращении заявил городской председатель Ивано-Франковска Марцинкив.
По его словам, в городских больницах с диагнозом «пневмония» находится 154 человека.
«Проведено 150 быстрых тестов на COVID-19, из них выявлено 57 положительных результатов», — сказал мэр.
Он добавил, что 43 образца биоматериалов этих пациентов переданы для лабораторного подтверждения коронавируса.
Руслан Марцинкив сообщил, что в центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска есть возможность разместить до 250 пациентов, в больнице № 1 — еще до 150. В случае необходимости город может оборудовать дополнительные 500 мест для больных коронавирусом.
Ранее сообщалось, что во Львове с сегодняшнего дня 30 марта, начали массово тестировать людей на коронавирус, обследования проводят при помощи экспресс-тестов.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
В Ивано-Франковске быстрые тесты на коронавирус показали наличие коронавируса в 57 пациентов с пневмониями.
Об этом в видеообращении заявил городской председатель Ивано-Франковска Марцинкив.
По его словам, в городских больницах с диагнозом «пневмония» находится 154 человека.
«Проведено 150 быстрых тестов на COVID-19, из них выявлено 57 положительных результатов», — сказал мэр.
Он добавил, что 43 образца биоматериалов этих пациентов переданы для лабораторного подтверждения коронавируса.
Руслан Марцинкив сообщил, что в центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска есть возможность разместить до 250 пациентов, в больнице № 1 — еще до 150. В случае необходимости город может оборудовать дополнительные 500 мест для больных коронавирусом.
Ранее сообщалось, что во Львове с сегодняшнего дня 30 марта, начали массово тестировать людей на коронавирус, обследования проводят при помощи экспресс-тестов.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа