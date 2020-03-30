В Ивано-Франковске быстрые тесты на коронавирус показали наличие коронавируса в 57 пациентов с пневмониями.

Об этом в видеообращении заявил городской председатель Ивано-Франковска Марцинкив.

По его словам, в городских больницах с диагнозом «пневмония» находится 154 человека.

«Проведено 150 быстрых тестов на COVID-19, из них выявлено 57 положительных результатов», — сказал мэр.

Он добавил, что 43 образца биоматериалов этих пациентов переданы для лабораторного подтверждения коронавируса.

Руслан Марцинкив сообщил, что в центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска есть возможность разместить до 250 пациентов, в больнице № 1 — еще до 150. В случае необходимости город может оборудовать дополнительные 500 мест для больных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что во Львове с сегодняшнего дня 30 марта, начали массово тестировать людей на коронавирус, обследования проводят при помощи экспресс-тестов.