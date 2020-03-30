Во Львове с сегодняшнего дня 30 марта, начали массово тестировать людей на коронавирус, обследования проводят при помощи экспресс-тестов.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Львова Андрей Садовой.

По словам Андрея Садового выявлено два человека с положительным результатом.

— Есть два случая положительных результатов экспресс-тестов на коронавирус во Львове. Важно - это результаты именно экспресс-тестов. Мы начали их массово применять в коммунальных учреждениях среди работников, которые вынужденно контактируют с большим количеством людей. Анализы отправлены на ПЦР-диагностику для окончательного подтверждения, - сообщил мэр Львова.

Первый случай выявлен у пациентки 5-й больницы (1965 г.р.), которая 25 марта поступила с пневмонией. Все пациенты и врачи, которые контактировали с ней, сейчас обследуются и изолированы в помещении больницы. Второй случай у водителя трамвая (1970 г.р.).

— У нее никаких симптомов, взяли материал для ПЦР-теста. Женщину отправят домой для обсервации под контроль семейного врача. Трамвай сняли с маршрута. Тестируем всех водителей, - написал Андрей Садовой.

Напомним, в Одессе все детские площадки, находящиеся на балансе жилкоммунсервисов и других коммунальных предприятий, с сегодняшнего дня закрыты.

