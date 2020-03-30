|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:34
|Заход солнца:
|19:18
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|06:38
|Заход солнца:
|19:27
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.8 грн
|28.5 грн
|EUR
|30.55 грн
|31.55 грн
Во Львове с сегодняшнего дня 30 марта, начали массово тестировать людей на коронавирус, обследования проводят при помощи экспресс-тестов.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Львова Андрей Садовой.
По словам Андрея Садового выявлено два человека с положительным результатом.
— Есть два случая положительных результатов экспресс-тестов на коронавирус во Львове. Важно - это результаты именно экспресс-тестов. Мы начали их массово применять в коммунальных учреждениях среди работников, которые вынужденно контактируют с большим количеством людей. Анализы отправлены на ПЦР-диагностику для окончательного подтверждения, - сообщил мэр Львова.
Первый случай выявлен у пациентки 5-й больницы (1965 г.р.), которая 25 марта поступила с пневмонией. Все пациенты и врачи, которые контактировали с ней, сейчас обследуются и изолированы в помещении больницы. Второй случай у водителя трамвая (1970 г.р.).
— У нее никаких симптомов, взяли материал для ПЦР-теста. Женщину отправят домой для обсервации под контроль семейного врача. Трамвай сняли с маршрута. Тестируем всех водителей, - написал Андрей Садовой.
Напомним, в Одессе все детские площадки, находящиеся на балансе жилкоммунсервисов и других коммунальных предприятий, с сегодняшнего дня закрыты.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
Во Львове с сегодняшнего дня 30 марта, начали массово тестировать людей на коронавирус, обследования проводят при помощи экспресс-тестов.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Львова Андрей Садовой.
По словам Андрея Садового выявлено два человека с положительным результатом.
— Есть два случая положительных результатов экспресс-тестов на коронавирус во Львове. Важно - это результаты именно экспресс-тестов. Мы начали их массово применять в коммунальных учреждениях среди работников, которые вынужденно контактируют с большим количеством людей. Анализы отправлены на ПЦР-диагностику для окончательного подтверждения, - сообщил мэр Львова.
Первый случай выявлен у пациентки 5-й больницы (1965 г.р.), которая 25 марта поступила с пневмонией. Все пациенты и врачи, которые контактировали с ней, сейчас обследуются и изолированы в помещении больницы. Второй случай у водителя трамвая (1970 г.р.).
— У нее никаких симптомов, взяли материал для ПЦР-теста. Женщину отправят домой для обсервации под контроль семейного врача. Трамвай сняли с маршрута. Тестируем всех водителей, - написал Андрей Садовой.
Напомним, в Одессе все детские площадки, находящиеся на балансе жилкоммунсервисов и других коммунальных предприятий, с сегодняшнего дня закрыты.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа