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Детские площадки, находящиеся на балансе жилкоммунсервисов и других коммунальных предприятий, с сегодняшнего дня закрыты.
Об этом сообщает Думская.
Коммунальщиков так впечатлили массовые гуляния одесситов на выходных и забитые детьми площадки, что они решили принять меры. Игровые комплексы оградили лентами и вывесили объявления.
— Уважаемые одесситы, выходные показали, что многие не восприняли предостережения медиков относительно эпидемии всерьез. Еще раз подчеркиваем, что карантин — это не каникулы! Не выходите на прогулки, а только по насущной необходимости. Не выводите на детские площадки своих детей. Пожалуйста, оставайтесь дома. Этим вы сохраните здоровье, а возможно и жизнь, себе и близким!, — говорится в заявлении КП ЖКС «Вузовский».
Следует отметить, что закрытие детских площадок, конечно, является символическим. Коммунальщики надеются на сознательность родителей.
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Детские площадки, находящиеся на балансе жилкоммунсервисов и других коммунальных предприятий, с сегодняшнего дня закрыты.
Об этом сообщает Думская.
Коммунальщиков так впечатлили массовые гуляния одесситов на выходных и забитые детьми площадки, что они решили принять меры. Игровые комплексы оградили лентами и вывесили объявления.
— Уважаемые одесситы, выходные показали, что многие не восприняли предостережения медиков относительно эпидемии всерьез. Еще раз подчеркиваем, что карантин — это не каникулы! Не выходите на прогулки, а только по насущной необходимости. Не выводите на детские площадки своих детей. Пожалуйста, оставайтесь дома. Этим вы сохраните здоровье, а возможно и жизнь, себе и близким!, — говорится в заявлении КП ЖКС «Вузовский».
Следует отметить, что закрытие детских площадок, конечно, является символическим. Коммунальщики надеются на сознательность родителей.
Напомним, что на фоне распространение коронавируса в США увеличился спрос на алкогольные напитки.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа