Детские площадки, находящиеся на балансе жилкоммунсервисов и других коммунальных предприятий, с сегодняшнего дня закрыты.

Об этом сообщает Думская.

Коммунальщиков так впечатлили массовые гуляния одесситов на выходных и забитые детьми площадки, что они решили принять меры. Игровые комплексы оградили лентами и вывесили объявления.

— Уважаемые одесситы, выходные показали, что многие не восприняли предостережения медиков относительно эпидемии всерьез. Еще раз подчеркиваем, что карантин — это не каникулы! Не выходите на прогулки, а только по насущной необходимости. Не выводите на детские площадки своих детей. Пожалуйста, оставайтесь дома. Этим вы сохраните здоровье, а возможно и жизнь, себе и близким!, — говорится в заявлении КП ЖКС «Вузовский».

Следует отметить, что закрытие детских площадок, конечно, является символическим. Коммунальщики надеются на сознательность родителей.

Напомним, что на фоне распространение коронавируса в США увеличился спрос на алкогольные напитки.