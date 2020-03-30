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Офис генерального прокурора по просьбе следователей полиции продлил сроки досудебного расследования в деле убийства журналиста Павла Шеремета еще на два месяца - до 12 июня 2020 года.
Об этом со ссылкой на прокурора по делу Сергея Зузака сообщает hromadske.
Следователи Нацполиции просили продлить сроки досудебного следствия по подозрению Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрей Антоненко, подчеркивая необходимость завершения еще около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
По словам прокурора, без их завершения передавать дело в суд - рано. По словам прокурора Зузака, все трое подозреваемых сейчас отказались от прохождения полиграфа, а также некоторые из них от психологической и антропологической экспертиз.
Вместе с тем адвокаты подозреваемых Антоненко, Кузьменко и Дугарь подавали возражения относительно данного ходатайства, настаивая на том, что доказательства, которые бы опровергали доводы защиты, отсутствуют и сам документ составлен с нарушениями.
Также в ближайшие дни должны состояться судебные заседания по продлению мер пресечения подозреваемым, которые заканчиваются в начале апреля.
Напомним, что 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.
Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.
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Офис генерального прокурора по просьбе следователей полиции продлил сроки досудебного расследования в деле убийства журналиста Павла Шеремета еще на два месяца - до 12 июня 2020 года.
Об этом со ссылкой на прокурора по делу Сергея Зузака сообщает hromadske.
Следователи Нацполиции просили продлить сроки досудебного следствия по подозрению Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрей Антоненко, подчеркивая необходимость завершения еще около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
По словам прокурора, без их завершения передавать дело в суд - рано. По словам прокурора Зузака, все трое подозреваемых сейчас отказались от прохождения полиграфа, а также некоторые из них от психологической и антропологической экспертиз.
Вместе с тем адвокаты подозреваемых Антоненко, Кузьменко и Дугарь подавали возражения относительно данного ходатайства, настаивая на том, что доказательства, которые бы опровергали доводы защиты, отсутствуют и сам документ составлен с нарушениями.
Также в ближайшие дни должны состояться судебные заседания по продлению мер пресечения подозреваемым, которые заканчиваются в начале апреля.
Напомним, что 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.
Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
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|
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